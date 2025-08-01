В Тюменской области усилят безопасность в День знаний и на выборах

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

Заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности, антитеррористической защищённости, охраны общественного порядка в период проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан прошло в управлении Росгвардии по Тюменской области.

В заседании приняли участие представители органов власти, региональных управлений МВД и МЧС России, начальники отделов и служб территориального управления, командование спецподразделений ОМОН и СОБР.

"В ходе мероприятия обсуждены вопросы готовности ведомств к выполнению задач по предназначению в период подготовки и проведения Дня знаний и единого дня голосования. С докладами о проводимой работе выступили должностные лица. Было отмечено, что Росгвардия продолжает выполнение комплекса подготовительных мероприятий, направленных на усиление безопасности и обеспечение правопорядка в регионе", сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.

В завершении оперативного штаба определены задачи для личного состава. Представители Росгвардии поблагодарили правоохранительные органы, экстренные службы и органы власти за плодотворное взаимодействие.