Команда Тюменской области станет участником первого этапа "Битвы роботов"

Команда Тюменской области станет участником первого этапа "Битвы роботов". Состязание пройдет 23 августа в Перми, сообщает Минцифры РФ.

В первом туре 16 команд будут соревноваться в категории до 110 кг, за победу в спаррингах мини-роботов до 1,5 кг поборются ещё 12. На следующих этапах сразятся остальные команды из турнирной сетки. Победители выйдут в полуфинал.

Отметим, что всего в престижной битве участвуют 28 российских команд, а также представители Индии, Китая и Казахстана.

"Битва роботов" — ежегодное международное соревнование. Инженеры, студенты технических вузов и просто любители робототехники создают свои машины, чтобы вывести на ринг и проверить, кто из них сильнее.