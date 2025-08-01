  • 19 августа 202519.08.2025вторник
  • USD80,4256
    EUR94,0884
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер южный

Команда Тюменской области станет участником первого этапа "Битвы роботов"

Общество, 09:20 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда Тюменской области станет участником первого этапа "Битвы роботов". Состязание пройдет 23 августа в Перми, сообщает Минцифры РФ.

В первом туре 16 команд будут соревноваться в категории до 110 кг, за победу в спаррингах мини-роботов до 1,5 кг поборются ещё 12. На следующих этапах сразятся остальные команды из турнирной сетки. Победители выйдут в полуфинал.

Отметим, что всего в престижной битве участвуют 28 российских команд, а также представители Индии, Китая и Казахстана.

"Битва роботов" — ежегодное международное соревнование. Инженеры, студенты технических вузов и просто любители робототехники создают свои машины, чтобы вывести на ринг и проверить, кто из них сильнее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# робототехника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:42 19.08.2025Ко Дню флага в России стартовала акция #ПодОднимФлагом
09:20 19.08.2025Команда Тюменской области станет участником первого этапа "Битвы роботов"
09:09 19.08.2025Тюменцев приглашают на показ уличной моды в "Подземку"
08:58 19.08.2025Аллея Первых может появиться на проезде Геологоразведчиков в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора