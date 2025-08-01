1 тыс. 198 тюменцам понадобилась помощь скорой в выходные

1 тыс. 198 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой с 16 по 17 августа. В экстренной форме поступило 618 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 557 пациентов.

Диспетчеры передали в поликлиники 462 вызова. Это случаи, когда состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

90 человек проконсультировали работники оперативного отдела. Тюменцам рассказали о порядке действий при укусах клещей, в случаях острой зубной боли в ночное время и в других ситуациях.