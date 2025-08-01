  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер западный

1 тыс. 198 тюменцам понадобилась помощь скорой в выходные

Общество, 11:10 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 198 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой с 16 по 17 августа. В экстренной форме поступило 618 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 557 пациентов.

Диспетчеры передали в поликлиники 462 вызова. Это случаи, когда состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

90 человек проконсультировали работники оперативного отдела. Тюменцам рассказали о порядке действий при укусах клещей, в случаях острой зубной боли в ночное время и в других ситуациях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 18.08.2025Андрей Артюхов встретился с участниками проекта "Боевой кадровый резерв"
11:10 18.08.20251 тыс. 198 тюменцам понадобилась помощь скорой в выходные
10:59 18.08.2025Жителю Тюмени заблокировали 12 тысяч звонков от спамеров и мошенников 
10:48 18.08.2025В Тюменской области ожидается тёплая неделя с кратковременными дождями

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора