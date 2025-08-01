Названа годовая учебная нагрузка на школьников

Минпросвещения России установило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников с 1 по 9 класс.

Согласно документу ведомства, с 1 сентября норма будет следующая: от 620 до 653 часов у первоклассников, от 782 до 884 — у учащихся 2, 3 и 4 классов, от 986 до 1088 — у пятиклассников, от 1020 до 1122 — у шестиклассников, от 1088 до 1190 — у семиклассников и от 1122 до 1224 — у учеников 8 и 9 классов.

Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.

Количество учебных периодов в первом полугодии составит не больше восьми учебных недель, а во втором — не больше 10 для первоклассников и не больше 11 для учащихся 2–9-х классов.