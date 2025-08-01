  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
Готовность школ УФО к учебному году составляет почти 100%

Общество, 19:02 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В Уральском федеральном округе порядка 3 тыс. школ, готовность по результатам приемки составляет почти 100%.

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога на совещании по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября.

"Заслушал доклады правоохранительных органов и профильных заместителей губернаторов по широкому кругу вопросов: где-то нужно соблюсти требования санитарного законодательства, где-то решить вопрос со школьными автобусами, питанием и устранить небольшие недостатки", — прокомментировал Артём Жога.

Особое внимание, по его словам, уделяется безопасности учебного процесса и праздничных линеек. Меры защищенности усилят во всех населенных пунктах. В ближайшее время пройдут всероссийские учения.

# Артем Жога , учебный год , школы

