В Тобольске завершают подготовку к отопительному сезону

Общество, 20:07 18 августа 2025

Фото: ИА Тюменская линия

Подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону завершают в Тобольске. Гидравлические испытания и промывку провели на 182,5 км тепловых сетей, заменены ветхие участки трубопроводов, сообщил глава города Петр Вагин.

"Подготовлено оборудование на 25 котельных, Тобольской ТЭЦ и четыре центральных тепловых пунктах и перекачивающих насосных станциях. Проверили системы теплопотребления в 47 учреждениях социальной сферы, обследовали 38 объектов жилого фонда. После промывки городских систем СУЭНКО начала работы по подаче горячей воды в многоквартирные дома", — сообщил Петр Вагин в социальных сетях.

Тоболяков предупреждают, что после запуска ГВС некоторое время вода может быть мутной. Специалисты СУЭНКО совместно с управляющими компаниями незамедлительно примут меры по восстановлению нормализации качества горячего водоснабжения. Заявки можно подать в диспетчерскую службу Тобольского филиала СУЭНКО по телефону: 8 (3452) 22-39-13.

