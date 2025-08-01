  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
Многодетная семья из Тюмени открыла фотобизнес по социальному контракту

Общество, 20:47 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Многодетная семья Голянских из Тюмени получила социальную помощь в размере 350 тыс. рублей на развитие студии спортивной фотографии. Они стали участниками программы "Социальный контракт".

Михаил и его супруга воспитывают четверых детей, а совсем скоро семья станет еще больше. В 2023 году Михаил обратился в Центр обеспечения мер социальной поддержки и получил финансовую помощь.

Социальным контрактом могут воспользоваться малоимущие одинокие граждане и семьи, при этом многодетным семьям и семьям участников СВО он предоставляется в первоочередном порядке. В рамках программы для каждого гражданина или семьи разрабатывается индивидуальный алгоритм действий для решения проблемы и повышения уровня доходов.

Ежегодно в Тюменской области заключается около 600 социальных контрактов, сообщает департамент соцразвития региона.

# бизнес , многодетные семьи

﻿
