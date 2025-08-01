  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Инспекторы ГИМС и казаки следят за безопасностью на водных объектах в Ялуторовске

Общество, 17:14 19 августа 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Патрулирование водных объектов с напоминанием отдыхающим и рыбакам о важности соблюдения правил безопасности проводят сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области совместно с представителями станичного казачьего общества.

Особое внимание специалисты ведомства и казаки уделяют детям. Вручают им памятки, разъясняют опасности игр в воде и на берегу.

"Регулярное патрулирование водоемов, реки и озер позволяет добиваться главного – недопущения происшествий и гибели людей на воде", — сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

