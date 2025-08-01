Тюменские врачи выполнили сложную операцию мужчине с пороком сердца

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сложную операцию мужчине с дегенеративным пороком сердца выполнили тюменские врачи, сообщает информационный центр правительства региона.

Патология сердечной системы у Владимира была давно. В 60 лет ему провели биопротезирование аортального клапана и коронарное шунтирование, но спустя время сообщили о его дисфункции. Здоровье мужчины ухудшалось.

"Я не мог пройти и пяти метров – задыхался. Когда меня в очередной раз увезла скорая в ОКБ №1, даже не подозревал, что проведу в больнице больше четырех месяцев", — поделился пациент.

В ОКБ № 1 Владимира привезли в тяжелом состоянии. Врачи лечили его и готовили к операции – репротезированию аортального клапана. У пациента длительное время сохранялась пневмония. Такое инфекционное осложнение не позволяло оперировать. Перед врачами стояла задача — привести работу всех органов в оптимальное состояние, чтобы организм мог перенести операцию, рассказала заведующая кардиологическим отделением № 2, врач-кардиолог Валентина Балина.

"Несмотря на все усилия предоперационной подготовки, состояние пациента было крайне тяжелым. Мы направили его эпикриз для согласования врачам федеральных центров. Нам ответили, что пациент толерантен к хирургическому лечению, и предложили рассмотреть консервативную терапию. Но изо дня в день его состояние ухудшалось. Мы понимали, что хирургическое вмешательство неизбежно. Операция прошла успешно", — поделилась заведующая кардиохирургическим отделением № 1, врач сердечно-сосудистый хирург Лусине Арутюнян.

Сейчас Владимир проходит реабилитацию, настроен на возвращение к полноценной жизни.