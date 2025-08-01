Школы Тюменской области на 100 % подготовлены к новому учебному году
Приемку образовательных организаций Тюменской области провели в три этапа. Специалисты проверили 490 объектов. Принято 100%, сообщает региональное управление МЧС.
Сотрудники ведомства снабдили необходимой информацией 1 тыс. 360 специалистов, оказали 1 тыс. 527 консультаций и провели 1 тыс. практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации.
"Основное внимание уделялось комплексной безопасности объектов, в том числе мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций и пожаров, а именно: наличию автоматической противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; наличию и исправности первичных средств пожаротушения; соблюдению требований, предъявляемых к путям эвакуации и эвакуационным выходам", - уточнили в ведомстве.