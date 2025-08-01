  • 20 августа 202520.08.2025среда
  • USD80,3466
    EUR93,5604
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-восточный

Школы Тюменской области на 100 % подготовлены к новому учебному году

Общество, 14:49 20 августа 2025

t.me/MCHSTYUMEN72

Приемку образовательных организаций Тюменской области провели в три этапа. Специалисты проверили 490 объектов. Принято 100%, сообщает региональное управление МЧС.

Сотрудники ведомства снабдили необходимой информацией 1 тыс. 360 специалистов, оказали 1 тыс. 527 консультаций и провели 1 тыс. практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации.

"Основное внимание уделялось комплексной безопасности объектов, в том числе мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций и пожаров, а именно: наличию автоматической противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; наличию и исправности первичных средств пожаротушения; соблюдению требований, предъявляемых к путям эвакуации и эвакуационным выходам", - уточнили в ведомстве.

t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72 t.me/MCHSTYUMEN72 ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 20.08.2025Рустам Сайфуллин примет участие в Кубке полпреда президента в УФО
15:43 20.08.2025Названы самые популярные специальности у абитуриентов
15:32 20.08.2025Миграцию тяжелых металлов и нефтяных углеводородов изучают тюменские ученые 
15:21 20.08.2025Тюменские врачи выполнили сложную операцию мужчине с пороком сердца

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора