В Тюмени прошел митинг в память об участниках Курской битвы

Общество, 14:05 20 августа 2025

фото Бессмертного полка России

Митинг, посвященный 82-годовщине Курской битвы, прошел в Тюмени. На аллее Бессмертного полка учащиеся 68 и 70 школ города вынесли 40 портретов участников сражения.

Тюменцы вспомнили ожесточенные бои, проходившие на Курской дуге в далеком 1943 году, героев, победивших в том грандиозном сражении, всех тех, кто внес вклад в победу.

Битва на Курской дуге считается самым крупным танковым сражением в истории. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершен в Курской битве и сражении за Днепр. В битве участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.

Теплые слова ребятам и в память о великом подвиге земляков сказал сопредседатель централтьного штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, а с историей своего отца - участника Курской битвы поделилась Ирина Луковская.

Завершился митинг минутой молчания.

# Бессмертный полк , Великая Отечественная война

