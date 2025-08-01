Оптимальное питание, прививки и режим дня – тюменским родителям напомнили об адаптации первоклассников к школе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как помочь ребёнку адаптироваться к школьным нагрузкам после летних каникул, а первоклассникам полноценно включиться в новый непривычный ритм, рассказали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 20 августа.

"Первый класс - знаменательное событие для маленького члена семьи, это его вступление в новый виток жизни. И ещё есть немного времени до начала учебного года, чтобы полностью подготовить ребенка к первому классу", - напомнила главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Горохова.

Обратить особое внимание на питание как ключевой элемент хорошего самочувствия ребёнка, его работоспособности родителям рекомендует врач-диетолог ГАУЗ ТО "МКДЦ" Екатерина Плешакова. По её словам, не следует пренебрегать завтраком перед школой.

"Это обязательный приём пищи, и он должен нравиться ребёнку. Нельзя заставлять его есть завтрак, который он не хочет. Хорошо подойдут каши, яйца, омлет, фрукты, творог, молочные продукты, - отметила она. - В течение дня важен режим приёмов пищи, не допускаются большие перерывы, оптимальным будет четырёхразовое питание".

Эксперт отметила также, что рацион ребёнка должен включать мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, цельнозерновые крупы, свежие овощи, фрукты.

"В домашних условиях удобно использовать "метод тарелки", когда тарелку мы разделяем на три части. Половину заполняем свежими овощами, четверть - это белковые продукты, мясо, рыба, яйцо и четвертинка - цельнозерновые крупы, хлеб. Лучше постараться минимизировать сахар и соль, конфеты, пирожные, газировки, фастфуд", - добавила Екатерина Плешакова.

Для перекуса в школе следует завести ланчбокс с фруктами, зерновыми батончиками или цельнозерновыми хлебцами, галетами, орехами, сухофруктами.

"Обращаем внимание на размер порции. У ребёнка, который помимо школы занимается в спортивных секциях, она может быть чуть больше. А деткам, которые менее активны, конечно, размер порции поменьше. То есть вредно как переедание, так и недоедание. И обращаем внимание на жидкость - ребёнок в течение дня должен пить. Предпочтение отдаём свежей воде, чаю без сахара", - рассказала эксперт.

О том, как важен для ученика младших классов режим дня и здоровый сон, рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Алёна Величко.

"База, на которой строится наша психика - это режим сна, и очень важно, чтобы в организме синтезировался гормон мелатонин, поэтому время, рекомендованное для засыпания - не позднее 22 часов. В таком случае психический аппарат восстанавливается за ночь и готов решать ситуации, происходящие с ребёнком в течение дня", - подчеркнула она.

Также важным моментом является доверие между родителями и учителем, из которого, как следствие, сформируется доверие между ребёнком и учителем.

"Родители - это проводники ребёнка в социум, дети копируют модели поведения. Поэтому важным моментом является поддерживающая атмосфера дома, позитивный настрой, поддержка со стороны родителей. Хвалить ребёнка за успехи очень важно. А если потребуется выразить критику, то критиковать лучше поступок или его результат, но не личность ребёнка, тогда он научится адекватно воспринимать себя, не снижать свой уровень самооценки", - считает эксперт.

По её словам, в период адаптации очень важно интересоваться не только учебными делами ребёнка, но и тем, как складываются его отношения с социумом, задавать вопросы, комфортно ли физически в школе.

Алёна Величко подчеркнула, что определить, как проходит адаптация, можно уже в первые три месяца: "Если ваш ребёнок в целом положительно относится к школе, если у него появились друзья и он справляется с материалом, значит, все в порядке. Но если прошла четверть, а он все ещё не знает имён большинства своих одноклассников, не может выполнять задания, если его раздражают даже разговоры о школе, то, скорее всего, что-то пошло не так и пора в этом разобраться".

Также Наталья Горохова напомнила о том, что перед поступлением ребёнка в школу родителям необходимо проверить его медицинскую карту.

"Регламентированы определённые осмотры врачей, узких специалистов и обследования, которые нужно сделать до поступления в учебное заведение. Это осмотр хирурга, офтальмолога, лор-врача. Девочкам - гинеколога, мальчикам - детского уролога, для того, чтобы вовремя заметить какие-то проблемы и вовремя их решить до поступления в первый класс", - рассказала она.

Она подчеркнула, что именно после первого класса возрастает количество детей с заболеваниями органов глаз, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. "Чтобы этого не было, необходима профилактика еще до того, как ребёнок попадёт в новую среду. Возрастает также количество заболеваний вирусными инфекциям, чтобы предотвратить это, необходима вакцинация. Посмотрите календарь профилактических прививок вашего ребёнка - если чего-то не хватает, ещё есть время для того, чтобы пройти вакцинацию и защитить ребёнка от инфекций".

По её словам, нет ничего необычного в том, если в первые два месяца в школе ребёнок будет болеть чаще: "Паниковать не нужно. Введём обычный образ жизни, если даже ребёнок приболел. Если поднялась температура, какие-то проявления заболеваний дыхательных путей, то лучше остаться дома, взять больничный лист. Учебную программу успеете нагнать. Но вы лучше сделаете вашему ребёнку, не будет дискомфортно ему, и так вы обезопасите детей, которые находятся с ним рядом".

Также немаловажно ещё до школы обучить ребёнка основным правилам личной гигиены - мытью рук, иметь при себе носовой платок.

"Эти правила будут способствовать уменьшению вирусных инфекций в классе, где учится ваш ребёнок", - добавила Наталья Горохова.

Николай Ступников