В Тюменской области увеличили пособие по беременности и родам для студенток

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пособие по беременности и родам увеличили для студенток очной формы обучения в Тюменской области с 1 сентября. Его рассчитывают исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения – это 19 тыс. 329 рублей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Получить выплату могут студентки, которые учатся на бюджете или на платной основе очно в вузах, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях.

Пособие выплачивают единовременно за весь период отпуска по беременности и родам: при обычной беременности 140 дней — 90 тыс. 202 рубля, при осложненных родах учитывают 156 дней — 100 тыс. 510 рублей 8 копеек, при многоплодной беременности за 194 дня — 124 тыс. 994 рубля 2 копейки.

Подать заявление на выплату можно: через портал Госуслуг, лично в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области или МФЦ. Необходимы справки из медицинской организации, подтверждающая период нетрудоспособности и из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Дополнительная информация по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).