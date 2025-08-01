Промышленные 3D-принтеры представят на TNF EXPO в сентябре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию серийной 3D-печати литейных форм и стержней по методу Binder Jetting представят на выставке TNF EXPO в рамках X Промышленно-энергетического форума TNF 15-18 сентября.

Постетители выставки смогут увидеть возможности технологии и живые примеры на стенде компании AVPZIAS. Она будет представлена впервые.

"Аддитивное производство заняло уверенные позиции во многих сферах. Сегодня с помощью 3D-принтеров можно получить детали для авиационных турбин, автомобильные компоненты и даже индивидуальные медицинские имплантаты. Революция происходит и в серийном производстве, особенно в литейном деле", - рассказали организаторы.

Данная технология решает ключевые задачи: скорость - время получения первой отливки сокращается с месяцев до нескольких дней; сложность - позволяет создавать детали с геометрией, недоступной для классической оснастки; экономика - сокращает затраты на дорогостоящую оснастку для единичных и мелкосерийных партий; гибкость - идеальное решение для импортозамещения, оперативного ремонта и выполнения сложных заказов.

