  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-восточный

Промышленные 3D-принтеры представят на TNF EXPO в сентябре

Экономика, 08:42 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию серийной 3D-печати литейных форм и стержней по методу Binder Jetting представят на выставке TNF EXPO в рамках X Промышленно-энергетического форума TNF 15-18 сентября.

Постетители выставки смогут увидеть возможности технологии и живые примеры на стенде компании AVPZIAS. Она будет представлена впервые.

"Аддитивное производство заняло уверенные позиции во многих сферах. Сегодня с помощью 3D-принтеров можно получить детали для авиационных турбин, автомобильные компоненты и даже индивидуальные медицинские имплантаты. Революция происходит и в серийном производстве, особенно в литейном деле", - рассказали организаторы.

Данная технология решает ключевые задачи: скорость - время получения первой отливки сокращается с месяцев до нескольких дней; сложность - позволяет создавать детали с геометрией, недоступной для классической оснастки; экономика - сокращает затраты на дорогостоящую оснастку для единичных и мелкосерийных партий; гибкость - идеальное решение для импортозамещения, оперативного ремонта и выполнения сложных заказов.

Регистрация на TNF EXPO - здесь.

Возрастное ограничение: 18+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# TNF , промышленность , технологии , ТНФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 25.08.2025Промышленные 3D-принтеры представят на TNF EXPO в сентябре
15:51 24.08.2025Тюменское предприятие подтвердило стандарт качества
12:22 24.08.2025Более шести тысяч вакансий в сфере образования предлагают в Тюменской области
10:22 23.08.2025В Тюменской области построят десять соцобъектов до конца года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора