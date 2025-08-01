  • 22 августа 202522.08.2025пятница
Кандидат экономических наук рассказала тюменцам с чем связан рост цен на бензин

Общество, 19:34 21 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2-3 рубля в среднем подорожало топливо самых ходовых видов (АИ-92 и АИ-95) в Тюменской области с начала года. Цены на бензин возросли в августе значительными темпами.

О том, с чем связан рост цен рассказала кандидат экономических наук, преподаватель Тюменского индустриального университета Алёна Габудина.

"Именно июль – август сыграли свою роль, потому что до этого рост не обгонял инфляцию. Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов. Однако для экономики ставка по прежнему высока, так как кредиты для бизнеса всё еще являются большой нагрузкой, что и отражается на ценообразовании. Если бы не было других факторов, влияющих на стоимость бензина, то после снижения ставки можно было бы говорить о стабилизации цен, но пока не о падении", – делится Алёна Габудина с изданием "Тюменская область сегодня".

Среди дополнительных факторов Алёна Габудина в первую очередь отмечает сезонность. Лето – период сельхозработ, отпусков, а, значит, и повышенного спроса. Кроме того, на росте цен сказались аварии на НПЗ. Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы спровоцировали сокращение производств. Государство контролирует ситуацию с ценами. И предпринимает меры по стабилизации обстановки.

"Сейчас есть запрет на экспорт бензина, что должно восстановить предложение на внутреннем рынке. Как только объемов производства станет достаточно, можно ждать стабилизации цен и возможного их снижения. В экстренных случаях государство может заморозить цены, если начнется их неуправляемый рост. Но это плохо скажется на деятельности нефтяных компаний, поэтому, скорее всего, до этого не дойдет", – отмечает эксперт.

Ожидается, что в сентябре рост цен на топливо продолжится. Ситуация стабилизируется в октябре, но только в случае, если объемы производства смогут покрыть запросы потребителей, и сезонный спрос спадет. Тогда в некоторых регионах возможно и небольшое, но долгожданное снижение цен.

