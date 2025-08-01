  • 22 августа 202522.08.2025пятница
Владимир Чейметов оценил развитие животноводства в Юргинском округе

Общество, 20:12 21 августа 2025

из телеграм-канал главы Юргинского округа Виктора Васильева | Фото: из телеграм-канал главы Юргинского округа Виктора Васильева

Владимир Чейметов оценил развитие животноводства в Юргинском округе.

Он осмотрел Лабинское структурное подразделение ООО "Согласие", котрое работает в муниципалитете, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Численность поголовья — три тыс. голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы.

"Агрохолдинг реализует полный цикл — от выращивания КРС и заготовки кормов до поставки мраморной говядины и мясной продукции потребителям. Планируется выпуск 500 тонн говядины в текущем году с перспективой увеличения до 1 000 тонн", – сказал глава Юргинского округа Виктор Васильев.

Также агрохолдинг развивает растениеводство — посевные площади превышают 12 тыс. гектаров. В компании трудятся более 120 тыс. человек, включая сотрудников ООО "Палецкая".

