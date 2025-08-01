  • 22 августа 202522.08.2025пятница
В Тюмени организовали проверку по факту гибели водителя скутера

Происшествия, 16:16 22 августа 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

По факту смертельного ДТП, в котором погиб водитель скутера в Тюмени, организована проверка, сообщает прокуратура региона. Э

Трагедия произошла на 7-м км автодороги Обход Тюмени. Водитель скутера въехал в бетонное ограждение. Он погиб.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Калининского административного округа Тюмени Антон Гусев.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения. Ее ход и результаты поставлены на контроль.

# ДТП , проверка , скутер

