В Тюмени организовали проверку по факту гибели водителя скутера
По факту смертельного ДТП, в котором погиб водитель скутера в Тюмени, организована проверка, сообщает прокуратура региона. Э
Трагедия произошла на 7-м км автодороги Обход Тюмени. Водитель скутера въехал в бетонное ограждение. Он погиб.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Калининского административного округа Тюмени Антон Гусев.
В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения. Ее ход и результаты поставлены на контроль.