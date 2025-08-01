Всероссийская акция "Ночь кино" состоится в Тюменской области 23 августа
Всероссийская акция "Ночь кино" состоится в Тюменской области 23 августа, сообщает информационный центр правительства региона.
Мероприятия развернутся на 83 площадках, в том числе, в государственных и муниципальных учреждениях культуры. Участие в акции примут кинозалы, модернизированные и оснащенные современной техникой в рамках нацпроекта "Культура".
В программе новинки отечественного кинематографа: "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин); "Пророк. История Александра Пушкина" (реж. Феликс Умаров); "Группа крови" (реж. Максим Бриус).
Также запланировано проведение культурно-досуговых мероприятий — тематических фотозон, творческих встреч, киновикторин, мастер-классов.
Список учреждений-участников — здесь.
Акция проходит при поддержке Минкультуры России и Фонда кино. В 2025 году к ней присоединились более 35 стран.