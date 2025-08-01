  • 23 августа 202523.08.2025суббота
Всероссийская акция "Ночь кино" состоится в Тюменской области 23 августа

Общество, 20:34 22 августа 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Всероссийская акция "Ночь кино" состоится в Тюменской области 23 августа, сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятия развернутся на 83 площадках, в том числе, в государственных и муниципальных учреждениях культуры. Участие в акции примут кинозалы, модернизированные и оснащенные современной техникой в рамках нацпроекта "Культура".

В программе новинки отечественного кинематографа: "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин); "Пророк. История Александра Пушкина" (реж. Феликс Умаров); "Группа крови" (реж. Максим Бриус).

Также запланировано проведение культурно-досуговых мероприятий — тематических фотозон, творческих встреч, киновикторин, мастер-классов.

Список учреждений-участников — здесь.

Акция проходит при поддержке Минкультуры России и Фонда кино. В 2025 году к ней присоединились более 35 стран.

