Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Ситуация в организациях Тюменской области, планирующих высвобождение работников, находится на контроле, сообщает информационный центр правительства региона.

В течение января-июля 2025 года из-за сокращения численности или штата работников в организациях Тюменской области уволено 343 работника, что соответствует количеству уволенных за аналогичный период 2024 года.

“Работодатели региона выполняют требование законодательства о направлении в органы службы занятости населения сведений о высвобождении работников по разным причинам, в том числе при реорганизации, изменении организационно-правовой формы, смене владельца, изменении структуры управления и прочих причинах. О возможных увольнениях предприятия обязаны сообщать за 2-3 месяца”, – сообщили в информационном центре правительства области.

По данным на 22 августа, 31 организация Тюменской области предоставила сведения о поэтапном предполагаемом увольнении в сентябре — 186 сотрудников, в октябре — 399 сотрудников и в ноябре — 99 сотрудников. Информация о запланированном массовом высвобождении работников не направлялась.

В части организаций проводятся организационно-штатные мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением организационной структуры, собственника,организационно-правовой формы и так далее. В этих случаях организации выполняют требование о направлении сведений о высвобождении, однако фактического увольнения работников не планируется. Работники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в другой организации, подразделении, отделе и т.п.

Для тех, кого все же планируют сократить, проводятся специальные мероприятия: консультации, помощь в поиске новой работы, информирование о правах.

Контроль над компаниями, готовящимися к увольнениям, осуществляют прокуратура и межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях.