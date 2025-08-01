  • 23 августа 202523.08.2025суббота
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Ситуация в организациях Тюменской области, планирующих высвобождение работников, находится на контроле

Общество, 19:42 22 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Ситуация в организациях Тюменской области, планирующих высвобождение работников, находится на контроле, сообщает информационный центр правительства региона.

В течение января-июля 2025 года из-за сокращения численности или штата работников в организациях Тюменской области уволено 343 работника, что соответствует количеству уволенных за аналогичный период 2024 года.

“Работодатели региона выполняют требование законодательства о направлении в органы службы занятости населения сведений о высвобождении работников по разным причинам, в том числе при реорганизации, изменении организационно-правовой формы, смене владельца, изменении структуры управления и прочих причинах. О возможных увольнениях предприятия обязаны сообщать за 2-3 месяца”, – сообщили в информационном центре правительства области.

По данным на 22 августа, 31 организация Тюменской области предоставила сведения о поэтапном предполагаемом увольнении в сентябре — 186 сотрудников, в октябре — 399 сотрудников и в ноябре — 99 сотрудников. Информация о запланированном массовом высвобождении работников не направлялась.

В части организаций проводятся организационно-штатные мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением организационной структуры, собственника,организационно-правовой формы и так далее. В этих случаях организации выполняют требование о направлении сведений о высвобождении, однако фактического увольнения работников не планируется. Работники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в другой организации, подразделении, отделе и т.п.

Для тех, кого все же планируют сократить, проводятся специальные мероприятия: консультации, помощь в поиске новой работы, информирование о правах.

Контроль над компаниями, готовящимися к увольнениям, осуществляют прокуратура и межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# занятость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 22.08.2025Большой пешеходный маршрут развивают в Тобольске
20:34 22.08.2025Всероссийская акция "Ночь кино" состоится в Тюменской области 23 августа
20:00 22.08.2025Региональный этап педагогического форума "Призвание" завершился в Тюмени
19:42 22.08.2025Ситуация в организациях Тюменской области, планирующих высвобождение работников, находится на контроле

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора