В Тюменской области стартовал прием заявок на присвоение званий творческим коллективам
Прием заявок на присвоение званий творческим коллективам стартовал в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Направить документы на присвоение званий "Народный коллектив любительского художественного творчества", "Образцовый коллектив любительского художественного творчества", "Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области" можно с 25 августа до 14 часов 25 сентября.
При подготовке документов необходимо руководствоваться положением "О присвоении и подтверждении званий". Он размещен на сайте департамента культуры Тюменской области в разделе "Нормативные правовые и правовые акты".
В Тюменской области звания "образцовый", "народный", "заслуженный" имеют 86 коллективов.