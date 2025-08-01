Тюменский офтальмолог развенчала популярные мифы о зрении

Тюменский офтальмолог с 30-летним стажем Елена Радзивилюк развенчала популярные мифы о зрении. По ее словам, в современном мире забота о глазах становится все более все более актуальной.

Специалист отметила, что миф о гаджетах оказался частично правдивым. По словам врача, смартфоны наносят больший вред зрению, чем компьютеры, из-за мелких символов на экране. Однако современные мониторы оснащены защитой для глаз. Главное – соблюдать режим работы и отдыха, пишет "Тюменская область сегодня".

Чтение лежа действительно вредно для глаз. Книгу или электронный носитель необходимо держать на расстоянии 30–40 сантиметров от глаз при хорошем освещении. В вечернее время обязательно использовать настольные лампы.

Проблема близорукости значительно "помолодела". Если раньше первые признаки появлялись в 9–11 лет, то сейчас заболевание часто диагностируется у дошкольников из-за бесконтрольного использования гаджетов.

Питание и зрение – тема, требующая особого внимания. Хотя черника и морковь полезны, для получения необходимой дозы витаминов их нужно употреблять в больших количествах. Наиболее важные для глаз вещества – кальций, цинк, зеаксантин и лютеин.

Очки как аксессуар перестали быть признаком слабости. Современные пациенты, особенно дети, воспринимают их как модный элемент. При этом взрослые часто отказываются от очков, считая их "костылями", что является неверным подходом. Лазерная коррекция не является универсальным решением всех проблем со зрением. Процедура имеет противопоказания и не гарантирует пожизненный результат, особенно после 40 лет.

"Современная диагностика включает высокотехнологичные методы обследования: электронные проекторы знаков, щелевые лампы и другие приборы, позволяющие детально исследовать все структуры глаза. Профилактические осмотры особенно важны после 40 лет – их рекомендуется проходить минимум раз в год, даже при отсутствии проблем со зрением", - подметила Елена Радзивилюк.

Также она подчеркнула, что косоглазие – состояние, которое не возникает от "баловства", а чаще всего связано с рефракционными нарушениями или другими заболеваниями.