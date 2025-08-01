240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам фестиваля "Дары земли Тюменской"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам ярмарки урожая в рамках фестиваля "Дары земли Тюменской", который прошел на площади 400-летия Тюмени. Все вырученные средства направлены на помощь бойцам СВО, пишет "Тюменская область сегодня".

Организаторами события выступили Союз ветеранов Ямала и Центр культуры "Тюмень". 14 землячеств представили овощи, фрукты, цветы и декоративные композиции.

Участники землячеств демонстрировали также мастерство создания украшений из природных материалов, проводили мастер-классы по флористике и рукоделию. Землячество "Север" представило коллекцию фигур из картонных лотков, а "Надымское" – засушенные гортензии. Помимо этого прошли акции "Гитара для Победы" и ярмарка поделок от школьников.

Председатель Союза садоводов России Алексей Кучеров отметил, что Тюменская область входит в пятёрку лучших регионов по поддержке садоводства. На конец 2024 года в регионе зарегистрировано 359 садоводческих товариществ, из них 165 – в Тюмени.