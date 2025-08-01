  • 23 августа 202523.08.2025суббота
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам фестиваля "Дары земли Тюменской"

Общество, 17:47 23 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам ярмарки урожая в рамках фестиваля "Дары земли Тюменской", который прошел на площади 400-летия Тюмени. Все вырученные средства направлены на помощь бойцам СВО, пишет "Тюменская область сегодня".

Организаторами события выступили Союз ветеранов Ямала и Центр культуры "Тюмень". 14 землячеств представили овощи, фрукты, цветы и декоративные композиции.

Участники землячеств демонстрировали также мастерство создания украшений из природных материалов, проводили мастер-классы по флористике и рукоделию. Землячество "Север" представило коллекцию фигур из картонных лотков, а "Надымское" – засушенные гортензии. Помимо этого прошли акции "Гитара для Победы" и ярмарка поделок от школьников.

Председатель Союза садоводов России Алексей Кучеров отметил, что Тюменская область входит в пятёрку лучших регионов по поддержке садоводства. На конец 2024 года в регионе зарегистрировано 359 садоводческих товариществ, из них 165 – в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спецоперация , урожай

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 23.08.2025Более 1,5 тыс. водителей поучаствовали в тюменской акции #ДорогаДомой
18:05 23.08.2025Потешный театр и яблочный СПА: в Ялуторовском остроге прошел праздник "Августовские спасы"
17:47 23.08.2025240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам фестиваля "Дары земли Тюменской"
17:03 23.08.2025В Тюменской области стартовал сезон осенней охоты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора