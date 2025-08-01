  • 23 августа 202523.08.2025суббота
Более 1,5 тыс. водителей поучаствовали в тюменской акции #ДорогаДомой

Общество, 18:44 23 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тыс. водителей транзитного транспорта поучаствовали в информационной кампании #ДорогаДомой, которая проходит на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области. Акция направлена на безопасность семей, возвращающихся из летних отпусков через регион, сообщает областная Госавтоинспекция.

С водителями проводят разъяснительную работу, объясняя им необходимость сбавить скорость, чаще отдыхать во время пути, избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу. Большинство едут с семьями, каждого из них призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях.

"В этом году в авариях на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области погибли 76 человек, более 600 человек получили ранения", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В мероприятиях вместе с Госавтоинспекцией принимают участие медицинские работники, представители дорожных служб и МЧС

Уже прошли пит-стопы дорожной безопасности на автодороге Тюмень - Омск в Ишимском и Омутинском районах, на автодороге Екатеринбург - Тюмень. Социальная кампания и рейды на трассах продлятся до конца августа, все это время контроль ДПС на автодорогах будет усилен.

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДПС , контроль

