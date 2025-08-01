В Тюменской области стартовал сезон осенней охоты

В Тюменской области стартовал сезон осенней охоты. Региональное управление Росгвардии напомнило о необходимости соблюдения правил хранения, ношения, транспортировки и использования оружия, пишет инфоцентр правительства региона.

Ношение огнестрельного длинноствольного оружия разрешается жителям России во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб. В этих случаях его можно носить расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии), а огнестрельного короткоствольного оружия — в кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. А в ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия осуществляется в порядке, определенном соответствующими правилами.

Транспортировать оружие можно в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя. Оно должно находиться в разряженном состоянии и отдельно от патронов.

Запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны, носить огнестрельное оружие людям в состоянии алкогольного опьянения.

Контролируют соблюдения правил специалисты Росгвардии совместно с представителями полиции и регионального департамента по охране животного мира. Проводятся регулярные проверки для предотвращения браконьерства и нарушений правил оборота оружия в Тюменской области.