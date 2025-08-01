  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
В Ярково отметили вековой юбилей областной больницы

Общество, 11:52 24 августа 2025

ТГ-канал Натальи Шевчик | Фото: ТГ-канал Натальи Шевчик

Врачи, фельдшерский состав, медицинские сестры, младший медперсонал - главное достояние Областной больницы № 24 в с. Ярково. Об этом сказал глава Ярковского муниципального округа Евгений Золотухин, поздравляя земляков со 100-летием медицинского учреждения.

В честь юбилейной даты здесь прошли торжественное собрание, концерт и фотовыставка "От истоков к будущему", посвященные ярковским медикам и ветеранам отрасли.

Как сообщает инфоцентр областного правительства, история больницы началась в 1925 году. Все это время учреждение развивалось, рос коллектив, специалисты осваивали новые методы диагностики.

"Именно высокий профессионализм наших медиков и их ежедневный труд лежат в основе стабильной и эффективной работы медучреждения", - отметил Евгений Золотухин.

Он уточнил, что только за последние три года введены в эксплуатацию и эффективно работают шесть новых ФАПов. Автопарк районной больницы пополнился десятью новыми автомобилями. Обновилась диагностическая и лабораторная инфраструктура, расширился спектр услуг медицинской помощи.

