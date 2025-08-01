  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
Юрист пояснил тюменцам, что делать в случае несогласия с требованиями школы

Общество, 16:48 24 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьная форма - одно из главных требований образовательных учреждений. Что делать, если родители не согласны с тем, что хотят видеть педагоги, рассказал тюменцам юрист Александр Бударагин.

По его словам, школа может предъявлять требования к цвету, фасону, длине юбки, высоте каблука обуви, но они должны быть обоснованными и не создавать чрезмерных ограничений. Например, слишком детализированные оттенки цветов чаще всего не внесены в нормативные акты и могут быть оспорены.

Если родители считают какие-то требования слишком строгими или безосновательными, то сначала им нужно постараться решить вопрос с директором или представителями школы. В случае отсутствия договоренности можно попытаться обжаловать соответствующий нормативный акт учебного заведения в департаменте или министерстве образования региона.

"Если же родители считают, что нарушены их права или права их ребенка, можно подать жалобу в прокуратуру. Крайняя мера — обращение в суд с иском об оспаривании незаконных действий образовательной организации", - пояснил Александр Бударагин.

