Памятник участникам ВОВ в Армизонском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Общество, 20:02 25 августа 2025

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Мемориал участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов отремонтировали в Армизонском районе после вмешательства прокуратуры.

Проверка установила, что в д. Забошное разрушился памятник павшим в боях. Прокурор района внёс главе муниципалитета соответствующее представление. Однако каких-либо мер по ремонту и обеспечению сохранности памятника принято не было.

Тогда прокурор района в судебном порядке обязал администрацию района провести ремонт момериала. Работы на сегодня завершены.

# Армизонский район , памятники , прокуратура

