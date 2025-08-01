  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Цифровой ассистент на госуслугах расскажет тюменцам про разрешение на охоту

Общество, 08:14 28 августа 2025

Оформить разрешение на охоту в личном кабинете охотника на портале госуслуг жителям Тюменской области помогает цифровой ассистент. Об этом сообщает региональный департамент цифровизации.

Робот Макс расскажет, как проходит жеребьёвка, про сроки приёма заявок на распределение разрешений, правила получения разрешений на добычу, сроки и места охоты, способах подачи сведений о добытых охотресурсах. Также через личный кабинет охотники могут подать сведения о добытых ресурсах в Госохотдепартамент. Для активации личного кабинета охотника на портале услуг Тюменской области в разделе "Персональная информация" в документах нужно внести данные охотничьего билета.

В личном кабинете можно отслеживать статус заявок, в том числе на участие в распределении разрешений на охоту, просматривать полученные разрешения, узнавать о штрафах, ограничениях или новостях в области охоты.

Информация по темам доступна только для жителей Тюменской области.

# госуслуги , личный кабинет , охотники

