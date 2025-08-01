Цифровой ассистент на госуслугах расскажет тюменцам про разрешение на охоту

Оформить разрешение на охоту в личном кабинете охотника на портале госуслуг жителям Тюменской области помогает цифровой ассистент. Об этом сообщает региональный департамент цифровизации.

Робот Макс расскажет, как проходит жеребьёвка, про сроки приёма заявок на распределение разрешений, правила получения разрешений на добычу, сроки и места охоты, способах подачи сведений о добытых охотресурсах. Также через личный кабинет охотники могут подать сведения о добытых ресурсах в Госохотдепартамент. Для активации личного кабинета охотника на портале услуг Тюменской области в разделе "Персональная информация" в документах нужно внести данные охотничьего билета.

В личном кабинете можно отслеживать статус заявок, в том числе на участие в распределении разрешений на охоту, просматривать полученные разрешения, узнавать о штрафах, ограничениях или новостях в области охоты.

Информация по темам доступна только для жителей Тюменской области.