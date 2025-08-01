  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
В тюменском детском центре "Энергетик" открылся уникальный геологический музей

Общество, 12:47 25 августа 2025

ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Торжественное открытие первого в регионе геологического музея на территории детского лагеря состоялось в загородном центре "Энергетик" под Тюменью. Он стал частью единственного в регионе детского лагеря, где проводятся профориентационные мероприятия по геологии и профильные геологические смены.

ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Заслуженный геолог РФ Анатолий Михайлович Брехунцов подчеркнул историческую значимость события. Он отметил, что тюменская геология зародилась в 1948 году, и с тех пор открыто огромное количество месторождений. "Последние тридцать лет Тюменская область обеспечивает девяносто процентов добычи газа и более пятидесяти процентов добычи нефти для нашей страны", — подчеркнул он.

ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

Торжественная церемония ознаменовалась традиционным ритуалом — почетные гости произвели символическое разрезание красной ленты. После этого все присутствующие получили возможность погрузиться в увлекательный мир геологии, представший перед ними в виде впечатляющей музейной экспозиции. Гости увидели уникальную коллекцию горных пород и минералов, ознакомились с профессиональным геологическим оборудованием, изучили подробную карту важнейших месторождений Тюменской области и портреты легендарных первопроходцев-геологов.

ООО "МНП "ГЕОДАТА" | Фото: ООО "МНП "ГЕОДАТА"

В то время как музей принимал первых посетителей, сотрудники научно-исследовательской компании "Геодата" организовали практическое занятие по установке походных палаток. Пятерка групп, состоящих из четырех-шести участников каждая, с энтузиазмом включилась в процесс освоения этого необходимого навыка. Пятнадцатилетняя участница из Ханты-Мансийска Святослава Флегонтова отметила: "Я впервые ставила палатку на таком серьезном мероприятии. Было интересно и познавательно. Не сразу, но у нашей команды все получилось".

﻿

Значительную часть программы заняло общение молодого поколения с опытными геологами. На встрече ветераны отрасли живо делились личными историями о своем профессиональном пути, рассказывали о первых шагах в геологии и о том, какие месторождения им довелось исследовать. Они с удовольствием ответили на вопросы начинающих геологов. Надежда Полишко, возглавляющая центр, выразила надежду, что многие из присутствующих ребят в дальнейшем свяжут свою судьбу с геологическим делом в Тюменской области.

﻿

Музей распахнул свои двери для всех желающих, в планах руководства — проведение постоянных экскурсионных программ для каждого отряда. Организаторы убеждены, что создание музея на базе детского центра станет важным шагом в развитии геологического образования молодежи региона.

﻿

Инна Кондрашкина

﻿
