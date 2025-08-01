  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
Фотогалерея: "Душу ремесла" могут увидеть тюменцы на ул. Володарского

Общество, 14:04 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Душа ремесла" открылась на ул. Володарского, 24 в Тюмени. Серия снимков передает дух творчества, жизнь мастеров, которые посвятили себя своему делу.

Организаторы события - "Лига творческих" и "Международная школа профессий" при поддержке Тюменского агенства креативных индустрий. "Эта выставка — не просто визуальное искусство, но и символ связи между поколениями. Мы стремимся показать, как традиционные ремесла продолжают жить и развиваться в современном мире", - рассказали авторы.

﻿

# выставка , искусство , творчество

﻿
