Фотогалерея: "Душу ремесла" могут увидеть тюменцы на ул. Володарского
Выставка "Душа ремесла" открылась на ул. Володарского, 24 в Тюмени. Серия снимков передает дух творчества, жизнь мастеров, которые посвятили себя своему делу.
Организаторы события - "Лига творческих" и "Международная школа профессий" при поддержке Тюменского агенства креативных индустрий. "Эта выставка — не просто визуальное искусство, но и символ связи между поколениями. Мы стремимся показать, как традиционные ремесла продолжают жить и развиваться в современном мире", - рассказали авторы.