Педагогов по программе "Земский учитель" приглашают поработать в сельских школах Тюменской области

Общество, 15:32 26 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Педагогов по программе "Земский учитель" приглашают поработать в сельских школах Тюменской области. Региональный департамент образования и науки объявил конкурс на замещение двух открытых вакансий.

Требуется учитель русского языка и литературы в филиал МАОУ "Нижнетавдинская СОШ" - "Средняя общеобразовательная школа села Мияссы" и учитель математики, физики МАОУ Средняя общеобразовательная школа с. Бердюжье".

Заявки принимают до 1 сентября включительно.

Участникам, которые успешно пройдут отбор, предоставят единовременную выплату в один млн рублей и служебное жилье на время работы.

Информация о требованиях к кандидатам и положение о конкурсном отборе здесь.

Отметим, программу "Земский учитель" реализуют по национальному проекту "Молодежь и дети".

