Литературные клубы станут ключевым звеном проекта "Чтецкие программы"

Общество, 08:27 28 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьные литературные клубы станут ключевым звеном масштабного федерального проекта "Чтецкие программы", который по поручению президента России запущен Обществом "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ.

Проект, рассчитанный на предстоящий учебный год, охватит учащихся всех возрастов. Программа клубов обещает быть насыщенной и разнообразной, сообщает пресс-служба Общества "Знание" по УФО.

Председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская напомнила, что 5 ноября 2024 года на заседании Совета глава государства сказал, что еще в недавнем прошлом были популярны и востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар.

"Президент предложил "возродить эту практику, прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи, с юных лет впитывали красоту и образное богатство родного языка". За выполнение этого поручения взялось Российское общество "Знание" совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина, - сказала она. - Отрадно, что традиция чтецких программ для школьников начала возрождаться, причем живо, заинтересованно и неформально".

Уже с 1 сентября 2025 года актеры федеральных, региональных и муниципальных театров начнут выезжать в школы и колледжи, чтобы исполнить для ребят лучшие произведения отечественной и мировой литературы.

Свою готовность участвовать в проекте подтвердили народные артисты РФ Сергей Безруков и Дмитрий Харатьян, писатель Захар Прилепин, актер театра и кино Егор Бероев, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр Клим Шипенко и другие яркие представители творческой сферы. 22 августа старт проекту дали выступления актёра, кинорежиссёра и сценариста Алексея Чадова — в Ярославле и актрисы театра и кино, выпускницы театрального института им. Бориса Щукина Валерии Ланской — в Казани.

Программа клубов обещает быть насыщенной и разнообразной. Среди форматов — классическая работа с художественным произведением, познавательные интерактивные лекции о биографиях авторов и историческом контексте, увлекательные викторины, а также самостоятельное творчество — сочинение стихов, эссе, рецензий или создание картин с последующим обсуждением. Кроме того, предлагается формат кинолекций, где сравнение литературного источника и его экранизации станет поводом для оживленной дискуссии.

"Мы хотим объединить школьников вокруг чтения и обсуждения художественных произведений. Этот проект — важный шаг к тому, чтобы книга снова стала для молодого поколения источником вдохновения, знаний и живым пространством для диалога. К концу 2025 года планируем создать около тысячи литературных клубов и провести свыше пяти тысяч встреч с деятелями искусства и культуры. Ожидаем, что в проекте за это время примут участие около 50 тысяч человек", — подчеркнул генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

По его словам, особое внимание уделят тому, чтобы региональные деятели культуры, артисты театров, выпускники и студенты театральных вузов тоже стали участниками литературных клубов.

Для кураторов клубов разработан гибкий инструментарий: обширный банк методических материалов, включающий презентации, сценарии занятий, календарно-тематический план. Методологическую поддержку оказывает Театральный институт им. Бориса Щукина. Куратор на свое усмотрение выбирает комплект материалов и оптимальный формат работы для каждого занятия, комбинируя их при необходимости. Например, произведение Александра Куприна "Белый пудель" может быть разобрано на трех разных встречах: через работу с текстом, викторину или интерактивную лекцию с элементами творчества. Литературная база проекта тщательно выверена и проработана совместно с экспертной комиссией по вопросам преподавания русского языка и литературы при Совете при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Для литературных клубов со всей России будет предусмотрена система рейтинга и поощрения за активную работу — по ее итогам будут отбираться 30 клубов-победителей ежемесячно. Лучшие школы будут поощрены выступлениями выдающихся деятелей культуры и искусства.

Регистрация на участие в проекте открыта с 22 августа по ссылке.

