Доверить родственникам контроль над переводами смогут тюменцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области смогут доверить контроль над банковскими операциями родственникам. Такой сервис защиты от мошенников, получивший название "вторая рука", запускают в России с 1 сентября, сообщает Банк России.

Доверенные лица будут подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся им подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

"Это позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий", - уточнили в Банке России.

На подтверждение или отклонение операции отводится 12 часов с момента уведомления. Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. Способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно.

Если клиент откажется от услуги, то банк будет обязан отключить ее в течение 24 часов. Такой период охлаждения снизит риск отключения сервиса "второй руки" под влиянием мошенников.

Механизм распространяется на денежные переводы, в том числе с использованием банковских карт, на переводы через Систему быстрых платежей и на снятие наличных.