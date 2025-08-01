Специалисты регионального отделения СФР проконсультируют тюменцев 30 августа

Дополнительный день приема граждан вводит Отделение Социального фонда России по Тюменской области. Жители региона могут получить консультации по вопросам, связанным с пенсионным и социальным обеспечением, 30 августа, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Специалисты проведут приемы как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Записаться на прием можно через электронный сервис по ссылке, по номеру 8-800-100-00-01.

Контактные данные и адреса клиентских служб – здесь.

Отметим, с начала года в дополнительные дни приема клиентские службы СФР посетили 785 человек.