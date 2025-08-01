Пожар в частном доме потушили в деревне Уватского округа
Пожар в частном доме потушили в д. Солянке Уватского округа. Сообщение поступило вечером 26 августа. Общая площадь пожара составила 83 кв. м, сообщает противопожарная служба Тюменской области.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать травм и человеческих жертв. На месте пожара работал отдельный пост № 410 из д. Солянка областной противопожарной службы, совместно с МЧС России по Тюменской области и добровольной пожарной дружиной Першинского сельского поселения, в составе восьми человек.
По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.