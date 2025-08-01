  • 27 августа 202527.08.2025среда
Пожар в частном доме потушили в деревне Уватского округа

Происшествия, 10:58 27 августа 2025

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Пожар в частном доме потушили в д. Солянке Уватского округа. Сообщение поступило вечером 26 августа. Общая площадь пожара составила 83 кв. м, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

﻿

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать травм и человеческих жертв. На месте пожара работал отдельный пост № 410 из д. Солянка областной противопожарной службы, совместно с МЧС России по Тюменской области и добровольной пожарной дружиной Першинского сельского поселения, в составе восьми человек.

По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.

# пожар , противопожарная служба , Уватский район

