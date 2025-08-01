Воспитанники воскресной школы в Утешево получили школьные наборы к 1 сентября

| Фото: ТГ-канал Алексея Рагозина | Фото: ТГ-канал Алексея Рагозина

Более 30 ребятишек из Тюмени, Утешево и Горьковки посещают воскресную школу при православном приходе Свято-Никольской церкви. К новому учебному году воспитанники получили полезные подарки - полные наборы канцелярских принадлежностей.

Акция организована генеральным директором завода "Тюменьремдормаш", депутатом городской думы Алексеем Рагозиным в рамках работы волонтерского центра.

"Чтобы первый сентябрьский день для воспитанников воскресной школы стал по-настоящему праздничным, мы заранее пообщались с педагогами и узнали, какие канцтовары нужны детям для учебы и творчества. В результате было закуплено все необходимое: от тетрадок и карандашей до пластилина и цветной бумаги", - рассказал он.

Алексей Рагозин пожелал юным тюменцам успехов в учебе, радостных открытий и Божией помощи во всех благих начинаниях. "Уверен, что эти, казалось бы, простые вещи помогут детям в учебе и творчестве, а главное – покажут им, что они окружены заботой и вниманием", - заключил он.

Евгения Шевцова