Мурал в память о тружениках тыла создали в Упорово

Общество, 15:32 28 августа 2025

ТГ-канал Анатолия Игловикова | Фото: ТГ-канал Анатолия Игловикова

Мурал, посвященный трудовому подвигу земляков в годы Великой Отечественной войны, создали на проспекте Победы в Упорово. Символично, что изображение располагается рядом с обелиском Славы.

"Надеюсь, что этот харт-объект станет символом признания и уважения к тем, кто с самоотверженностью поддерживал фронт и восстанавливал страну в послевоенные годы", - отметил глава Упоровского муниципального округа Анатолий Игловиков в своих соцсетях.

Он призвал жителей и гостей относиться с уважением к таким объектам и беречь их. "Они напоминают нам о нашей истории и о тех, кто отстаивал и продолжает отстаивать интересы нашей страны в военных конфликтах", - заключил Анатолий Игловиков.

