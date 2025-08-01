  • 28 августа 202528.08.2025четверг
  • USD80,4421
    EUR93,3428
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Семён Тегенцев оценил подготовку котельных к зиме в Краснодонском округе

Общество, 19:27 28 августа 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Подготовку котельных, которые установил шеф-регион в Краснодонском округе, оценил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев. Ему доложили о готовности новых объектов к зиме.

Модульная котельная отапливает помещения детского сада "Алёнка" п. Новосветловского. Два газовых котла через новую теплотрассу подогревают радиаторы и теплые полы. Администрация детского сада готовит документы к старту сезона.

В гимназии п. Новосветловского в 2024 г. запустили два новых котла отечественного производства. В этом году специалисты планируют переключить её на новую теплотрассу.

В ходе визита специалисты проговорили детали оформления документов, поделились положительным тюменским опытом подготовки объектов и систем к зиме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , котельные , Краснодон , подготовка к зиме

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:38 28.08.2025Тюменцы воспользовались госуслугами для прикрепления к поликлиникам 12,8 тыс. раз
20:10 28.08.2025Образовательный процесс в начальной школе деревне Тобольского округа начнется в срок
20:07 28.08.2025Тюменской области одобрили казначейский кредит на модернизацию объектов ЖКХ
19:36 28.08.2025Комплекты адаптивной одежды вручили тюменским ветеранам СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора