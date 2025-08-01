Семён Тегенцев оценил подготовку котельных к зиме в Краснодонском округе

Подготовку котельных, которые установил шеф-регион в Краснодонском округе, оценил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев. Ему доложили о готовности новых объектов к зиме.

Модульная котельная отапливает помещения детского сада "Алёнка" п. Новосветловского. Два газовых котла через новую теплотрассу подогревают радиаторы и теплые полы. Администрация детского сада готовит документы к старту сезона.

В гимназии п. Новосветловского в 2024 г. запустили два новых котла отечественного производства. В этом году специалисты планируют переключить её на новую теплотрассу.

В ходе визита специалисты проговорили детали оформления документов, поделились положительным тюменским опытом подготовки объектов и систем к зиме.