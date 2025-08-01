РЖД представили новые вагоны СВ

Модернизированный спальный вагон (СВ) представили Российские железные дороги в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо.

В новом СВ, представленном на выставке PRO//Движение.Экспо, 8 двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест, сообщает РЖД.

"За счет вместительных закрытых полок над спальными местами появилось больше пространства для хранения ручной клади и спортинвентаря. Для ценных вещей предусмотрен сейф. Есть кнопки вызова проводника и индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и мультимедийные экраны с возможностью выбора контента", - отмечено в сообщении.

Длина спальных полок увеличена на 16 см – до 2 метров. В каждом вагоне помимо современных санузлов оборудована ещё и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской. В этом году компания планирует получить от производителя (Вагонреммаш) 28 таких вагонов.

Масштабный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520 PRO//Движение.Экспо в этом году проходит в юбилейный для всей отрасли год – 180-летия железнодорожного машиностроения в России, отметил в своем приветствии генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

"Сегодня, в эпоху кардинальных перемен и глобальных вызовов, наша страна совершает очередной прорыв в транспортной сфере. Им становится проект первой высокоскоростной железнодорожной магистрали – настоящий символ перехода к новому технологическому укладу, который придаст импульс развития всем отраслям экономики России", - подчеркнул он.