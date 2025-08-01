Тюменцы воспользовались госуслугами для прикрепления к поликлиникам 12,8 тыс. раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 12,8 тыс. раз воспользовались госуслугами для прикрепления к поликлиникам жители Тюменской области с начала года. Получать бесплатно медицинские услуги тюменцы могут в рамках системы обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо прикрепление к поликлинике, пишет департамент информатизации региона.

Прикрепление понадобится в случае получение медпомощи, консультации специалистов узкого профиля, оформления больничного листа, профилактической диспансеризации, выдаче справок и иных документов, удостоверяющих состояние здоровья пациента.

Чтобы воспользоваться услугой по прикреплению к поликлинике, можно подать заявление через Госуслуги. Помимо первичного прикрепления, возможна ее смена в случаях смены места жительства или пребывания, прекращения деятельности медицинской организации, по желанию один раз в год.