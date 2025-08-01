Кубок главы Тюмени по мини-футболу назовет сильнейших

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финальные игры турнира по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы администрации города Тюмени состоятся на стадионе "Строймаш" 29 августа. Начало финальных игр запланировано на 10 часов, торжественная церемония награждения победителей состоится в 16 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Напомним, 19 и 20 августа на стадионе гимназии № 21 прошли отборочные матчи Кубка главы Тюмени по мини-футболу среди дворовых команд. На протяжении двух недель ребята из четырех административных округов города в возрастных группах 10-12 и 13-15 лет состязались в умении владеть мячом.

Участвовали 47 команд, в финал отобрали 16. Именно эти команды поборются в финальных играх за звание ловких, быстрых и метких. Победители в каждой возрастной группе наградят мячами для игры в мини-футбол.



