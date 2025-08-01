Школьники на уроках музыки споют песни Аедоницкого, Тухманова и Дунаевского

37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся, вошли в перечень рекомендованных для применения в качестве методического обеспечения при организации образовательного процесса в рамках учебного предмета "Музыка".

Документ направлен в регионы России, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

На уроках музыки дети вспомнят или вновь услышат такие песни, как "Красно солнышко" (Павел Аедоницкий, Игорь Шаферан), "День Победы" и "Как прекрасен этот мир" (Давид Тухманов, Владимир Харитонов), "Моя Москва" (Исаак Дунаевский, Марк Лисянский и Сергей Агранян), "У подножья обелиска" (Анатолий Киселев, Дмитрий Чибисов).

В перечень включили и современные произведения. Среди них песни "Моя Россия" Ярослава Дронова, "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" Дениса Майданова.

"Работа по созданию списка патриотических песен велась в соответствии с Указом президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - отмечено в сообщении.