  • 29 августа 202529.08.2025пятница
  • USD80,2918
    EUR93,4891
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Школьники на уроках музыки споют песни Аедоницкого, Тухманова и Дунаевского

Общество, 12:25 29 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся, вошли в перечень рекомендованных для применения в качестве методического обеспечения при организации образовательного процесса в рамках учебного предмета "Музыка".

Документ направлен в регионы России, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

На уроках музыки дети вспомнят или вновь услышат такие песни, как "Красно солнышко" (Павел Аедоницкий, Игорь Шаферан), "День Победы" и "Как прекрасен этот мир" (Давид Тухманов, Владимир Харитонов), "Моя Москва" (Исаак Дунаевский, Марк Лисянский и Сергей Агранян), "У подножья обелиска" (Анатолий Киселев, Дмитрий Чибисов).

В перечень включили и современные произведения. Среди них песни "Моя Россия" Ярослава Дронова, "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" Дениса Майданова.

"Работа по созданию списка патриотических песен велась в соответствии с Указом президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - отмечено в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музыка , образование , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 29.08.2025Тюменские потребители задолжали "дочке" "Газпрома" 53,5 млн рублей
12:36 29.08.2025Тюменцы стали чаще читать произведения братьев Стругацких
12:25 29.08.2025Школьники на уроках музыки споют песни Аедоницкого, Тухманова и Дунаевского
12:03 29.08.2025В Тюменской области 672 летних лагеря приняли на отдых 174 тысячи детей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора