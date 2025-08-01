Хозяйства Тюменской области заготавливают корма для животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Корма для животных заготавливают хозяйства Тюменской области. В Ярковском округе агропредприятия план по силосу выполнили на 4 % - запасли 200 тонн этого продукта, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В целом овощеводы региона собрали 11 тыс. 941 тонн картофеля. Урожайность составила 350 центнеров с гектара. А также 8 тыс. 593 тонн овощей с открытого грунта при урожайности 496 центнеров с гектара.

Сельхозтоваропроизводители обмолотили 121,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе гороха 154 тонн, яровых зерновых – 217 тыс. тонн, озимых – две тыс. тонн.

Осеннюю обработку почвы выполнили на площади 62,6 тыс. га.