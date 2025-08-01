В Тюменской области 672 летних лагеря приняли на отдых 174 тысячи детей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

672 детских лагеря работали в Тюменской области летом 2025 года. Предварительные итоги летней оздоровительной кампании подвели на совещании, которое провела вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Все плановые показатели по летнему отдыху детей у нас выполнены, чрезвычайных ситуаций не произошло. Как обычно, вопросы возникали, но все контролирующие службы у нас всегда начеку. Спасибо всем, кто работал в этой системе", – подчеркнула вице-губернатор.

Оздоровительный эффект отмечен у 97,4 % из 174 тысяч детей, отдохнувших в летних лагерях региона.

Летний детский отдых в Тюменской области становится все более разнообразным. В регионе сформировано 25 детских туристических маршрутов.

Помимо традиционных видов отдыха, дети посещали разнообразные экскурсии, ходили в походы, спускались на сплавах по рекам региона.

Количество летних рабочих мест для подростков в Тюменской области выросло с 21 тыс. 300 в 2024 году до 21 тыс. 500 в 2025 году. Дополнительно привлечено 37 новых работодателей.