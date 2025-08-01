Тюменские "Офицеры России" помогли собрать первоклассника в школу

Актив тюменского отделения общественной организации "Офицеры России" традиционно принимает участие в благотворительной акции "Собери ребенка в школу".

Перед началом учебного года с будущим первоклассником Ваней встретился руководитель регионального исполкома организации Александр Сукаченко. Он вручил Ване школьный рюкзак с полным набором канцелярских принадлежностей и поздравил с началом нового, важного этапа в жизни.

"Ваня очень любит познавать новое - ему интересно узнать всё: о производстве угля, изготовлении тетрадей. Мечтает стать настоящим полицейским. Пусть каждый учебный день приносит Ване удовольствие, а все детские мечты обязательно сбываются!", - поделился Александр Сукаченко в своих соцсетях.

Евгения Шевцова