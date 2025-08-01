В Тюменском районе энергообъекты готовят к зиме с опережением графика

| Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

Компания "Россети Тюмень" продолжает реализацию Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Тюменской области. Так, в самом густонаселенном муниципальном образовании региона, Тюменском районе, степень готовности электросетевой инфраструктуры к концу августа достигла 80 %. Общий объем затрат, который "Россети Тюмень" планируют направить в 2025 году на повышение надежности электроснабжения района составляет 360 млн рублей.

В производственную программу энергетиков в Тюменском районе вошли четыре высоковольтных подстанции, 32 трансформаторных подстанции в распределительной сети 10/0,4 кВ и более 50 км линий электропередачи. К концу лета план был перевыполнен: отремонтированы 48 трансформаторных подстанций. С опережением графика выполнены и работы на 45 км воздушных ЛЭП: специалисты заменили порядка 420 дефектных опор и 120 изоляторов. Накануне были завершены испытания и плановый ремонт отходящих от высоковольтных подстанций кабельных линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ.

Чтобы минимизировать риски технологических нарушений из-за соприкосновения деревьев с токоведущими частями, от поросли и кустарников расчищены 136 гектаров охранных зон ЛЭП. Из четырех запланированных подстанций 110 кВ полностью завершен капитальный ремонт оборудования на трех центрах питания: "Винзили", "Нариманово" и "Кыштырла". Плановый ремонт оборудования на подстанции "Созоново" будет завершен осенью после согласования проведения работ Региональным диспетчерским управлением энергосистемы Тюменской области, ЯНАО и Югры.

Своевременное выполнение технических мероприятий позволит обеспечить высокую готовность электросетей к отопительному сезону 2025-2026 годов. Напомним, в 2024 году компания выполнила беспрецедентную по масштабу реконструкцию распределительных сетей в Тюменском районе: для повышения надежности электроснабжения более 130 тысяч жителей обновлено 146 энергообъектов в 11 муниципальных образованиях.