Наставники проекта "Боевой кадровый резерв" подготовят планы стажировок своим подопечным
Индивидуальные планы стажировок своим подопечным предоставят наставники проекта "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области на следующей неделе. Об этом сообщила директор регионального департамента общественных связей Ирина Широкова.
"Наша задача — показать максимальные возможности для человека, чтобы он как раз смог самоопределиться: что ему интереснее, в какую-то, может, общественную деятельность себя направить или какие-то другие сферы будут ему интересны. Здесь идет такое составление индивидуального плана в процессе общения: оно будет живым, динамичным и будет корректироваться в процессе стажировки", - пояснила она.
Карьерные треки для участников программы составляются целой командой специалистов, учитывая пожелания, прошлый опыт и профессиональные возможности ветеранов.