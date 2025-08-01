  • 30 августа 202530.08.2025суббота
Росстат назвал среднюю зарплату по Тюменской области

Общество, 12:22 30 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя зарплата в Тюменской области превышает 96 тыс. рублей. Регион на третьем месте в Уральском федеральном округе по уровню зарплат. Такие данные публикует Росстат.

В июне среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 96 тыс. 94 руб. Это на 13,8% больше, чем годом ранее.

Традиционно самые высокие заработки в северных округах. В ЯНАО начисляли 183 тыс. 632 руб., в ХМАО — Югре — 148 тыс. 660 руб., пишет Вслух.ру.

# зарплата , Росстат

