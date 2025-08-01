Как избавиться от мхов и лишайников на плодовых деревьях, рассказали тюменские агрономы

| Фото: ИА Тюменская линия

Какой вред наносят мхи и лишайники плодовым деревьям и как эффективно от них избавляться, рассказали агрономы филиала Россельхозцентра по Тюменской области.

Лишайники – это организмы-симбиоты, которые складываются из грибов и микроскопических водорослей. Под образованиями часто скапливается влага, отчего кора отсыревает. Это приводит к развитию болезней и проникновению вредителей. Также в коре, покрытой лишайниками нарушается процесс дыхания. Такие наросты обязательно нужно удалять.

Для обработки насаждений против лишайников используют 3% раствор железного купороса для косточковых культур и 5% для семечковых. Готовится раствор, 500 грамм препарата разводят в 10 литрах воды и обрабатывают стволы и скелетные ветки деревьев. В течении недели лишайники и мхи должны отпасть самостоятельно, если этого не произошло, через две недели проводится повторная обработка.

Если после обработки мхи и лишайники все же остались, их удаляют механическим способом. Легче всего снять их после дождя, когда они более мягкие и влажные, пишет tmn.aif.ru.