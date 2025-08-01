  • 30 августа 202530.08.2025суббота
  

Новый сезон фэшн-проекта "Нехолодно" откроют на форуме TNF

Общество, 18:52 30 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Открытие четвертого сезона фэшн-проекта "Нехолодно. Тюмень. Модные сезоны". пройдет в рамках промышленно-энергетического форума TNF 17 сентября.

На мероприятии продемонстрируют достижения тюменских дизайнеров, которые составляют основу концепт-стора Смыслы". Также будут представлены сборные коллекции местных модельеров, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

"Конечно же, будет деталь, которая объединит все образы в единую коллекцию с тюменскими мотивами. Наша задача, чтобы имена местных модельеров прозвучали как можно громче, их творчество запомнилось, а зрителям были бы гарантированы яркие впечатления", — поделилась управляющая концепт-стора "Смыслы" Оксана Филиппова.

