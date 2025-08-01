Новый сезон фэшн-проекта "Нехолодно" откроют на форуме TNF
Открытие четвертого сезона фэшн-проекта "Нехолодно. Тюмень. Модные сезоны". пройдет в рамках промышленно-энергетического форума TNF 17 сентября.
На мероприятии продемонстрируют достижения тюменских дизайнеров, которые составляют основу концепт-стора Смыслы". Также будут представлены сборные коллекции местных модельеров, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.
"Конечно же, будет деталь, которая объединит все образы в единую коллекцию с тюменскими мотивами. Наша задача, чтобы имена местных модельеров прозвучали как можно громче, их творчество запомнилось, а зрителям были бы гарантированы яркие впечатления", — поделилась управляющая концепт-стора "Смыслы" Оксана Филиппова.